Forfatteren av Metro 2033 er dømt til åtte års fengsel.

HQ

Forfatteren av Metro-serien, Dmitry Glukhovsky, er dømt til åtte års fengsel av en russisk domstol.

Glukhovsky, som er russisk statsborger, fikk utstedt en arrestordre mot seg for litt over et år siden, og blir nå ifølge Associated Press dømt for å ha "spredt 'falsk informasjon' om den russiske hæren og for å ha fordømt Moskvas Ukraina-offensiv på sosiale medier", i henhold til en lov som ble vedtatt i forbindelse med den russiske invasjonen av Ukraina.

Den gode nyheten? Glukhovskij dømmes in absentia, noe som betyr at Russland ikke har vært i stand til å finne ham og gjennomføre arrestasjonen.

Glukhovskij er mest kjent for den dystopiske science fiction-serien Metro, hvis første del, 2033, ble utgitt i 2009. Siden har det kommet to oppfølgere, Metro 2034 og Metro 2035. Totalt er bøkene hans oversatt til mer enn 40 språk og har solgt i mer enn fem millioner eksemplarer. Hans siste bok, Outpost, ble utgitt i 2021.