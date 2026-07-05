Forfatteren bak «Zootropolis’» opprinnelige visjon for «Andor» vekker nysgjerrighet hos fansen

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Det er vanskelig å komme på en bedre «Star Wars»-serie siden Disneys overtakelse enn «Andor». Den er så god at det ikke engang føles som om man ser på «Star Wars», men snarere et spennende og smart spiondrama som viser hvordan ondskapen kommer til makten. Det kunne imidlertid ha blitt en helt annen serie, dersom det hadde vært Jared Bush som sto ved roret.

Bush, kjent for å ha vært medregissør og manusforfatter på «Zootropolis», la opprinnelig frem en idé for «Andor». Denne pitchen er nå blitt offentliggjort og ble lagt ut på nettet via DiscussingFilm. Den lyder som følger:

«Den nyopprettede opprørsbevegelsen opplever et ødeleggende tilbakeslag når en imperialistisk muldvarp gjemt i egne rekker ødelegger en rekke opprørsbaser. Cassian Andor, en ung etterretningsagent, er en av de få som overlever, bare for å bli feilaktig beskyldt for selv å være muldvarpen. Stilt utenfor oppdager Cassian at den eneste måten å renvaske sitt navn og finne muldvarpen på, er å infiltrere en imperialistisk planet som inneholder nøkkelen til å avsløre muldvarpens identitet.»

Denne ideen høres ut som om den på noen måter ville være lik serien vi fikk, men markant annerledes på andre områder. Den ville i mye større grad handle om Cassians kamp for å overleve enn om et bredere blikk på hvordan galaksen ble i Imperiets tid. Den ville kanskje ikke ha inneholdt fremtredende karakterer som Luthen Rael, Mon Mothma og lignende. Likevel er noen fans interessert i dette alternativet.

«Jeg er helt besatt av den Andor-serien vi fikk, men en liten del av meg er litt nysgjerrig på hvordan denne versjonen ville ha sett ut. Å se Cassian helt alene i kulden, mens han måtte takle paranoiaen i de tidlige opprørscellene, kunne ha vært super spennende,» står det i en kommentar. «Dette opplegget føles mer som en klassisk spionageserie enn tradisjonell Star Wars, og det er nettopp derfor det kunne ha fungert så bra,» sier en annen.

Hva synes du om denne alternative versjonen av Andor?