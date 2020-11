Forhåndsbestill Cyberpunk 2077 og få Stadia Premiere Edition med på kjøpet

Du ser på Annonser

Normalt kan man være heldig å få et spill eller to med når man kjøper en ny konsoll. Men opp mot lanseringen av Cyberpunk 2077 går Google for en ny Strategi, for de gir deg Stadia Premiere Edition med på kjøpet om du kjøper det etterlengtede spillet.

"Kvalifiserte brukere som forhåndsbestiller eller kjøper Cyberpunk 2077 på Stadia mellom 15. oktober 2020 og 17. desember 2020 ("Kampanjeperioden"), får en Stadia Premiere Edition (Stadia-kontroller og Chromecast Ultra) med på kjøpet (verdi 1049,99 NOK), i henhold til disse vilkårene («Tilbudet»). Tilbudet inkluderer gratis frakt." skriver Google på deres supportside om det spesielle tilbudet.

Hvis du altså har bra nok internett og mangler en konsoll eller PC å spille Cyberpunk 2077 på, så finner du neppe noe bedre tilbud foreløpig.