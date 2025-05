Forhåndsfavoritten til F1-verdensmesterskapet i 2025 er den 8. best rangerte føreren i F1 25

HQ

Etter mange år med Red Bull- og Max Verstappen-dominans i Formel 1-verdenen er denne sesongen den mest konkurransedyktige og varierte vi har sett på en stund, og derfor er det kanskje ironisk at førerrangeringene in F1 25 langt fra gjenspeiler dette.

Codemasters har avslørt ratingen for årets (nå utdaterte...) startfelt, og til ingens overraskelse er det Verstappen som topper listen med god margin. Han har fått en totalrating på 95, som er fire poeng høyere enn noen annen fører, takket være at han har den best rangerte farten, den nest beste kjøreteknikken og, ganske sjokkerende med tanke på at han bare er 27 år gammel, den tredje høyeste erfaringen.

På andreplass kommer Lando Norris og Charles Leclerc med 91 poeng hver, begge foran George Russell og Carlos Sainz med 90, Lewis Hamilton med 89, Fernando Alonso med 88, før vi til slutt kommer til Oscar Piastri på åttendeplass med 87, noe som er ganske interessant siden han for øyeblikket er i ferd med å stikke av med verdensmesterskapet.

Resten av gridens sammenlagtkarakterer kan du se nedenfor, som inkluderer Jack Doohan, til tross for at han nettopp ble sparket fra Alpine og skal erstattes av forskjellige førere gjennom sesongen.