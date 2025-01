Forkledd forlater Valorant Challengers League SEA

HQ

Hvis du forventet å se Disguised (esportslaget som drives av influencer Disguised Toast) i aksjon i Valorant Challengers League SEA, vil du bli skuffet over å høre at laget har bestemt seg for å avslutte turneringen. Som bekreftet i et X-innlegg, Disguised bemerker at de nylige endringene i hvordan Riot Games streamer turneringen - nå utelukkende på SOOP - betyr at organisasjonen ikke vil være i stand til å streame sine egne spill, og derfor ikke lenger gjør esports-satsingen levedyktig.

"Med Riots nylige partnerskap med SOOP for SEA League, forhindrer eksklusivitetsklausulen samstrømming på andre plattformer. Dette vil bety at vi ikke vil kunne strømme spillene våre de neste 10 månedene, før laget vårt kvalifiserer seg til Ascension."

Denne avgjørelsen betyr også at spillerne på Disguised nå står fritt til å utforske alternativer andre steder, noe organisasjonen bekrefter ved å legge til: "Vi vet at de har en lys fremtid foran seg, og håper guttene kan finne et nytt hjem."

Når det gjelder hvem som nå er en fri agent, besto den tidligere Disguised -troppen av :