Formel 1 Abu Dhabi Grand Prix: Når begynner trening, kvalifisering og løp denne helgen?

HQ

Formel 1-sesongen avsluttes denne helgen i Abu Dhabi: Sesongens siste løp skal avgjøre hvem som vinner konstruktørklassen, og alt tyder på at McLaren vinner, men Ferrari er fortsatt med i kampen.

Dette Grand Prixet har ikke et sprintløp, noe som betyr at fansen kanskje vil fokusere utelukkende på søndagens løp. GP begynner imidlertid offisielt fredag 6. desember med to treningsøkter. I en av dem vil brødrene Charles og Arthur Leclerc skrive historie ved å kjøre sammen.

Legg godt merke til alle tidene du kan se Formel 1-løp denne helgen, for siste gang i 2024 :



FP1 - fredag kl. 10:30 CET



FP 2 - fredag kl. 14:00 CET



FP 3 - lørdag kl. 11:30 CET



Kvalifisering - lørdag kl. 15:00 CET



Løp - søndag kl. 14:00 CET



Alle tider er oppgitt i sentraleuropeisk tid, noe som betyr én time mindre i britisk tid. I De forente arabiske emirater er det tre timer mer enn i sentraleuropeisk tid, noe som betyr at når det 58 runder lange løpet avsluttes, vil det være kveld, som seg hør og bør for en sesongfinale.