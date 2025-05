Formel 1 fyller 75 år i dag: Fantastiske fargelagte bilder fra Storbritannias Grand Prix i 1950 slippes

HQ

Formel 1 feirer 75 år i 2025. Feiringen finner sted hele året, fra Live Event i London i februar i fjor til lanseringen av F1-filmen med Brad Pitt i hovedrollen i juni neste år. Og i dag, 13. mai, markeres den offisielle jubileumsdatoen: For nøyaktig 75 år siden, den 13. mai 1950, fant det første Formel 1-løpet sted på Silverstone Circuit, det britiske Grand Prix.

Selv om Formel 1-racere, med formelbiler som ble populære etter andre verdenskrig, startet tidligere (det første løpet med Formel 1-reglementet var Grand Prix i Torino i 1946), fant det første offisielle verdensmesterskapet for førere sted i 1950, og det er datoen som er allment anerkjent som det første Formel 1-grandprixet og den første Formel 1-sesongen.

Formel 1 feirer 75-årsjubileum

For å feire jubileet har det offisielle Formel 1-nettstedet lagt ut bilder av det første Grand Prix-et på Silverstone (vunnet av Giuseppe Farina) som aldri før er sett, restaurert og fargelagt ved hjelp av AI-programvare, referansebilder og manuelle maleteknikker, en "møysommelig" prosess for å gi nytt liv til scener som fant sted for 75 år siden.

Den tre minutter lange filmen kan lastes ned gratis her.

I tillegg vil en YouTube-video sende 24 timer med de mest ikoniske løpene fra fortiden.

<social>https://www.youtube.com/live/KS0r7_7cFDI</social>

"I dag er en dag da vi kan hylle dem som har kommet før oss; førere, ingeniører, teameiere og selvfølgelig fansen vår, uten dem ville vi ikke vært i den posisjonen vi er i dag. I 75 år har vi vært nyskapende og drevet verden fremover, og vi har begeistret fansen vår med prestasjoner av menneskelig utholdenhet og fart som fortsetter å forbløffe. Skål for de neste 75 årene og videre fremover for denne utrolige sporten. Avanti Tutta!", sier Stefano Domenicali, administrerende direktør i Formel 1.