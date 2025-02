Formel 1 vurderer endringer i Monaco GP for å gjøre løpene mer spennende

HQ

Monacos Grand Prix er et av de mest berømte og prestisjefylte løpene i Formel 1-historien, men også polemisk blant førerne: De smale gatene gjør at det ikke er mulig å kjøre veldig fort, enn si kjøre forbi, med de moderne, større bilene, noe som resulterer i mindre spennende løp (Max Verstappen spøkte i fjor med at han burde ha tatt med seg en pute). Til tross for dette ble det bekreftet at Monaco GP, som har blitt arrangert sammenhengende siden 1955, vil fortsette å stå på kalenderen til minst 2031.

I anledning Formula 1 Live-arrangementet i London hadde FIAs ingeniør Nikolas Tombazis (direktør for Single Seater), F1-sjef Stefano Domenicali og alle teamdirektører et møte for å diskutere endringer i løpet. Og de har kommet opp med ideer, der den viktigste er å øke antallet obligatoriske pit-stopp i løpet. Dette vil tvinge teamene til å ta i bruk forskjellige strategier under løpet, etter at de fleste teamene i fjor gjorde det eneste obligatoriske dekkskiftet samtidig på grunn av en tidlig hendelse, noe som resulterte i et begivenhetsløst løp.

Ingen avgjørelse er tatt, men det ser ut til at denne løsningen kan bli tatt i stedet for det de fleste fans og førere krever: å endre layouten for å gi flere forbikjøringsmuligheter ... noe som ikke er så lett å oppnå i Monte Carlos gater.