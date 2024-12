Forskere omtaler sponsing av eSport i Storbritannia som "ville vesten"

HQ

Selv om eSport er en enorm bransje, er det mange i myndighetene som ikke helt forstår hvordan den fungerer, og det har blitt litt av et vilt vesten, ifølge forskere ved Keele University i Storbritannia.

Forskernes funn (via Esports News UK), avslørte det de betegner som en "sårbar økonomisk struktur, ubalanse i makt og mangel på representasjon for interessenter som spillere og fans på de høyeste nivåene i bransjen", innen britisk eSports.

For øyeblikket "utformer turneringer og lag sine egne regler uten noen merkbar standardisering mellom dem", noe som resulterer i at stort sett alle merker kan sponse arrangementer, inkludert merker som hurtigmat, alkohol og kryptovaluta.

Flere utgivere har begrenset disse vilkårene, men som forskerne påpeker, er det mer opp til lagene og organisasjonene enn det er bransjen som helhet. "Sponsing av esport fra usunne merkevarer øker, men å forby dem kan skade bransjen økonomisk", står det i artikkelen. "Vi foreslår en styringsmodell som inkluderer en tilnærming med flere interessenter, og med opplæring om sunt og moderat forbruk i sentrum, for å gi enkeltpersoner handlingsrom, i stedet for et direkte forbud mot sponsorer."

Hva synes du om disse foreslåtte endringene i sponsing?