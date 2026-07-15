Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Verdensnyheter

Forskere skal undersøke faren ved smelting av isbreer på Grønland

De ønsker å vurdere om dette kan forstyrre havstrømmene i Atlanterhavet.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

En gruppe forskere har satt kursen mot Grønland for å undersøke om smeltingen av isbreene kan forstyrre havstrømmene i Atlanterhavet, ifølge Reuters. Et internasjonalt team på rundt 80 eksperter og besetningsmedlemmer skal bruke fem til seks uker på å undersøke hvordan Grønlands raskt smeltende isbreer bryter ut i havet.

Rapporten opplyser at oppdraget er rettet mot et mulig klimatisk vendepunkt, ettersom forskerne ønsker å forstå om ferskvann fra den grønlandske iskappen kan forstyrre strømningssystemet i Atlanterhavet. Disse strømningene bidrar til å regulere klimaet i Europa, så en potensiell forstyrrelse kan i ytterligere grad bidra til mer ekstremvær og stigende havnivå. Ekspedisjonen skal samle inn sjeldne data fra under isen, ettersom forskningsskipet RRS Sir David Attenborough har med seg undervannsfartøyet «Boaty McBoatface» [sic], som kan dykke ned til 1 500 meter under isbremélangen (en blanding av is, snø og sjøvann ved møtepunktet mellom isbreene og havet.

Forskere skal undersøke faren ved smelting av isbreer på Grønland
Shutterstock

Dette innlegget er kategorisert under:

VerdensnyheterKlimaGrønland


Loading next content