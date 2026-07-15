Forskere skal undersøke faren ved smelting av isbreer på Grønland

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En gruppe forskere har satt kursen mot Grønland for å undersøke om smeltingen av isbreene kan forstyrre havstrømmene i Atlanterhavet, ifølge Reuters. Et internasjonalt team på rundt 80 eksperter og besetningsmedlemmer skal bruke fem til seks uker på å undersøke hvordan Grønlands raskt smeltende isbreer bryter ut i havet.



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Rapporten opplyser at oppdraget er rettet mot et mulig klimatisk vendepunkt, ettersom forskerne ønsker å forstå om ferskvann fra den grønlandske iskappen kan forstyrre strømningssystemet i Atlanterhavet. Disse strømningene bidrar til å regulere klimaet i Europa, så en potensiell forstyrrelse kan i ytterligere grad bidra til mer ekstremvær og stigende havnivå. Ekspedisjonen skal samle inn sjeldne data fra under isen, ettersom forskningsskipet RRS Sir David Attenborough har med seg undervannsfartøyet «Boaty McBoatface» [sic], som kan dykke ned til 1 500 meter under isbremélangen (en blanding av is, snø og sjøvann ved møtepunktet mellom isbreene og havet.