Forskjellen mellom Monster Hunter og Wild Hearts vist frem i trailer

Til og med EA og Omega Force selv måtte innrømme at de har tatt mye inspirasjon fra Monster Hunter-spillene da Wild Hearts ble annonsert i september, så det er ikke rart at mye av markedsføringen har fokusert på hvordan de to faktisk skiller seg fra hverandre. Med tanke på at denne informasjonen har blitt spredd utover et par måneder er det tid for en slags oppsummering.

Dette gjøres med en trailer som forklarer og viser mange av de ulike måtene Wild Hearts' Karakuri-system kan brukes på. Når spillet lanseres den 17. februar om alt går som planlagt vil vi kunne bygge gjenstander som hjelper oss med å komme fra A til B, forsvirre eller paralysere fiender, skade dem, vise veien til steder, skaffe ressurser og mye mer på mange forskjellige måter.