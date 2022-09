Monster Hunter og Fortnite blandes i Wild Hearts den 17. februar

Electronic Arts og Omega Force nøyde seg med å si at de lager et "Hunting"-spill med noen spesielle mekanikker da samarbeidet ble annonsert for en liten stund siden, og etter noen små hint tidligere denne uken vet vi endelig akkurat hva Wild Hearts er og at det kommer før mange av dere sikkert forventet.

Som lovet har vi fått den første traileren for Wild Hearts, og den viser hvordan spillet på en måte blander Monster Hunter med Fortnite. Dette ved at spillet tar oss til det oppdiktede stedet Azuma som er inspirert av føydale Japan hvor monsterjegeren vår og opp til to andre om ønskelig kan bruke en spesiell teknologi kalt Karakuri for å skade og fange såkalte Kemono som suger til seg naturens elementer. Du kan se noen eksempler på både skapningene, fellene man kan bygge og noen ulike omgivelser i traileren under, samt titte innom igjen den 5. oktober for en skikkelig gameplaytrailer med mer konkret informasjon.