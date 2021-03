Forspoken er Square Enix sitt nye gigantprosjekt og ser glimrende ut

Du ser på Annonser

Da Square Enix annonserte det som gikk under kodenavnet Project Athia forrige sommer fikk jeg høre at dette var en gigantsatsning for det japanske selskapet. Kilder i selskapet fortalte at det kommende spillet fikk mye like oppmerksomhet, om ikke mer, enn Final Fantasy, og etter dagens trailer er det ikke vanskelig å tro.

Square Enix avsluttet dagens storstream med å avsløre at Project Athia vil hete Forspoken, og viste i samme slengen noen gameplayklipp av hovedpersonen som suser gjennom nydelige omgivelser med fantastiske animasjoner og enorm fart. Om alt går som planlagt får vi først spille det selv i 2022, så noe stort mer enn det får vi ikke vite enda. Det er uansett mer enn nok til at jeg kommer til å holde øyne og ører opp for mer informasjon fremover. Hva med deg?