Forspoken krever mye plass på PlayStation 5

HQ

Vi har alle vært der. Du har kjøpt et nytt spill, og du sitter der med høye forventninger til eventyret du skal oppleve. Men noe går galt. En feilmelding vises på skjermen. Du har ingen lagringsplass igjen. For å ta del i det nye, må du kvitte deg med noe gammelt.

Spill av svimlende størrelse blir ofte utgitt på markedet i disse dager, og tvinger oss forbrukere til å slette noe annet kjært fra harddisken vår for å gi plass til behemoten vi nettopp har betalt for. Et eksempel er det første Call of Duty: Warzone, som absolutt var gratis å laste ned, men likevel tok opp langt over 100 GB.

Nå har filstørrelsen til det kommende Forspoken blitt avslørt av Playstation Game Size, som har tatt til Twitter for å kunngjøre at Luminous Productions fantasyverden vil kreve 87.275 GB på PlayStation 5. Det er også verdt å nevne at dette ikke tar hensyn til noen mulig dag én-patch, så det er et tall som kan bli enda større til slutt.