Forspoken utsettes til 2023

Som følge av ganske lunkne previewer og ganske lite markedsføring fra Square Enix kom det ikke som et sjokk da selskapet bekreftet at Forspoken måtte utsettes til oktober i mars. Til tross for at spillet har sett litt bedre ut i det siste er det uansett tilsynelatende lite hype rundt den nye storsatsningen som Square håper blir deres neste Final Fantasy, så dagens annonsering kommer heller ikke som et sjokk.

Utviklerne i Luminous Productions forteller at de har bestemt seg for å utsette Forspoken til den 24. januar neste år etter å "ha snakket med nøkkelpartnere". Dette skal være en strategisk utsettelse, så det høres ut som om det i hovedsak er frykten for veldig sterk konkurranse i oktober og november som fører til at vi må vente tre måneder ekstra, noe som fremheves av at utviklerne samtidig sier spillet nå utelukkende finpusses siden alt annet er ferdig.