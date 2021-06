FÃ¸rste bilde fra Payday 3 vist frem

Payday 2 ble sluppet for åtte år siden og ble en stor hit. Men tross dette har vi fortsatt ikke sett noen livstegn fra oppfølgeren, og sist vi hørte noe, var det at vi ikke burde forvente at den slippes før i 2023. Men under Summer Game Fest-streamen i går fikk vi faktisk se det første bildet av Payday 3 da det ble avslørt at Prime Matter er utgiveren.

Som forventet har spillet fortsatt Payday Clowns med ikoniske ansiktsmasker, og denne gangen får vi rane banker i Hollywood (Payday 2 utspilte seg i Washington D.C.). Absolutt noe å se frem mot for fans av heist-spill.