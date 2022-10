Første bilde fra Super Mario Bros. Movie vist frem

HQ

Vi visste allerede at Super Mario Bros. Movie skal få sin første trailer på New York Comic-Con på torsdag, og nå kan vi glemme all frykt om at den ikke vises andre steder.

Nintendo avslører at traileren også vil vises i en egen Nintendo Direct-sending som starter klokken 2205 på torsdag. For å gjøre ventetiden enda vanskeligere har de i tillegg gitt oss et kult bilde fra filmen som gjør det klart at Mario og kompani ikke vil se altfor annerledes ut.