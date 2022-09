Super Mario Bros.-filmen får trailer i oktober

HQ

Siden vi ikke hadde hørt et "It's a me, Mario" fra Super Mario-filmen etter at den fascinerende samlingen av stemmeskuespillere ble annonsert kom det ikke som en overraskelse da den ble utsatt til april 2023 tidligere i år. Heldigvis betyr ikke den ekstra ventetiden at det er lenge til vi får se, og forhåpentligvis høre, litt av den.

Nintendo og Illumination avslører at den første teasertraileren for Super Mario Bros.-filmen vil offentliggjøres klokken 22 den 6. oktober på New York Comic-Con. At de bemerker teaser får meg til å frykte at vi faktisk ikke før høre Chris Pratt og kompani, men det er lov å håpe. Uansett er det verd å merke seg datoen.