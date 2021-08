Første episode av The Last of Us er ferdig

HQ

Da Pedro Pascal, Bella Ramsey, Gabriel Luna og et par andre la ut et bilde av seg selv i en bil tidligere i sommer valgte HBO og PlayStation Productions å bekrefte at de straks ville starte innspillingen av pilotepisoden til The Last of Us. Kort tid etter begynte det å dukke opp bilder fra settet, og ting har tydeligvis gått greit for seg.

Kantemir Balaq, regissøren av pilotepisoden, har lagt ut et bilde på Instagram-profilen sin som bekrefter at første episode av The Last of Us nå er ferdiginnspilt. Første sesong skal som kjent bli ti episoder lang, så bare tiden vil vise om de rekker å ha serien klar neste år som planlagt. Det er uansett godt å få flere bevis på at dette spennende prosjektet faktisk blir en realitet.