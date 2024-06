Første offisielle gameplay av Perfect Dark

HQ

Det har gått mange rykter om hva som foregår bak dørene til The Initiative og Crystal Dynamics med Perfect Dark. Det som blir den offisielle rebooten av den originale serien som begynte med Rare og Nintendo 64, krysser hav av tid til i dag, og i dag fikk vi vårt første skikelige glimt av det på Xbox Games Showcase.

Vi fikk en titt i spillet på Agent Joanna Dark på et oppdrag mens hun gjennomsøker en futuristisk by på jakt etter et radioaktivt objekt i hendene på Carrington. Nok en gang er det toppmoderne spionasjeverktøy, stealth og skjul, samt de mest dødelige kampferdighetene som oversettes til Joanna Dark.

Vi har endelig noen svar om Perfect Dark, men nå blir det stilt nye spørsmål, som når vi kan spille det. Perfect Dark kommer til PC Xbox Series (og antagelig Game Pass), men vi har fortsatt ikke et utgivelsesvindu å holde fast ved.