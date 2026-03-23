Første Stand 2026: Bilibili Gaming beseirer G2 Esports for å løfte sesongens første trofé

I lang, lang tid har de mest suksessrike League of Legends lagene på den globale scenen hatt en tendens til å komme fra Asia, spesielt Kina og Sør-Korea. Det har nådd et punkt der vi forventer at LCK- og LPL-troppene kommer til å gå til topps i internasjonale turneringer, også i den første turneringen i 2026-sesongen, nemlig First Stand.

Imidlertid ble det nesten skrevet en ny fortelling. LECs representant, G2 Esports, gjorde en imponerende innsats i den store turneringen og klarte å nå finalen. Her møtte G2 Esports LPLs Bilibili Gaming nok en gang (Bilibili slo G2 i Group A Upper Bracket Final 3-0), der de til tross for å vinne ett kart, til slutt ikke klarte å ta seg av forretningene og tapte 3-1.

Jepp, så nær, men likevel så langt for LEC. Det første store troféet i 2026 League of Legends sesongen drar til Kina med Bilibili Gaming, med troppen som også tar hjem en veldig hyggelig $ 250,000 i premiepenger. Selv om det vil ha ønsket troféet for seg selv, setter dette sikkert G2 Esports opp for en lovende sesong i LEC og på kommende internasjonale turneringer, det være seg MSI eller Worlds.

