Første Stand 2026: Bilibili Gaming og G2 Esports begynner kampanjer med seire

Den første internasjonale turneringen i den konkurransedyktige League of Legends sesongen har begynt, da First Stand 2026-arrangementet startet i går med sine første kamper. Denne turneringen samler de nåværende regionale vinnerne for en kortformet begivenhet der det er en rask gruppespill og deretter en veldig kort sluttspilldel også. Faktisk er formatet strukturert slik at allerede to lag står i fare for å bli eliminert, til tross for at bare to kamper har funnet sted så langt.

Mandagens kamper så de første kampene i gruppe A, der vi så Bilibili Gaming klare å holde unna FearX i en tett 3-2-kamp, alt mens G2 Esports utslettet Secret Whales på en 3-0-måte. Dette resultatet betyr at Bilibili Gaming og G2 Esports snart vil konkurrere om den første av fire sluttspillplasser, mens FearX og Secret Whales kombinerer for å unngå eliminering, med taperen av denne kampen blir sendt hjem og slått ut av turneringen.

Vi får ikke svar på de neste kampene før om noen dager, ettersom tirsdagens kamper vil dreie seg om gruppe B. Når det gjelder hvem som skal spille, er kampene satt opp som følger.