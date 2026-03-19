Første Stand 2026: Bilibili Gaming overvinner G2 Esports for å slå Knockout Stage-billett

First Stand-turneringen for konkurrerende League of Legends er faktisk ikke et veldig stort arrangement. Det er bare en håndfull deltakere, og det er også bare noen få kamper, med disse som finner sted i løpet av en enkelt uke. Dette er fordi den brukes litt som en forsmak på hva resten av sesongen vil by på, selv om de beste regionale lagene er til stede.

Vi tar opp dette til tross for at turneringen bare er noen få dager gjennom, har allerede en av de fire Knockout Stage-plassene blitt fylt. I går kveld klarte Bilibili Gaming å beseire G2 Esports overbevisende på en 3-0-måte, og så LEC-laget falle i eliminasjonsbraketten og den kinesiske troppen gikk videre.

Dette resultatet kom etter at FearX gjorde kort arbeid med Secret Whales også, med Stillehavslaget som den første eliminerte organisasjonen fra First Stand, med den andre som skal avgjøres senere i dag.

For dette formål vil kveldens kamper fokusere på gruppe B igjen og vil se enten Gen.G Esports eller Lyon være det neste bekreftede sluttspillaget, mens JD Gaming eller Loud vil bli eliminert og sendt hjem.

Gruppespill i gruppe B 19. mars: