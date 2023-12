Fortnite avduker et latterlig utvalg av artister i Festival-modus

HQ

Fortnite har blitt mer enn bar et battle royale-spill. Det blir stadig tydeligere i dette siste kapittelet, der en Lego-overlevelses-eventyrmodus debuterer, i tillegg til et rytmespill. Apropos den sistnevnte modusen har Epic Games avslørt lanseringsoppstillingen for modusen, og den er ganske solid.

Fortnite Festival kommer med en hel rekke sanger som kan spilles på rundgang. Dette inkluderer Thunder av Imagine Dragons, Go With the Flow av Queens of the Stone Age, Seven Nation Army av The White Stripes, Blinding Lights and The Hills av The Weeknd, Bad Romance av Lady Gaga, Bad Guy av Billie Eilish og selvfølgelig Storbritannias uoffisielle nasjonalsang, Mr. Brightside av The Killers.

Du kan se hele programmet for festivalen nedenfor og sjekke ut Fortnite Festival når den går av stabelen 9. desember.