Fortnite Chapter 3 byr på nytt kart, Spider-Man, bedre fysikk og mer

I natt ble altså Fortnite Chapter 2 avsluttet på spennende og imponerende vis, og etter noen timer med nedetid er det tid for å avsløre hva Chapter 3 inkluderer.

Dette gjøres i kjent stil med en trailer fullpakket med kule detaljer. Blant annet viser det seg at Spider-Man ikke bare er et skin, men markerer også at det nå er mulig å svinge seg rundt i stil. Som om det ikke var nok kan man også skli langs bakken.

Animasjonene og bevegelsesmulighetene er ikke de eneste elementene som har blitt endret heller. Litt som Battlefield 2042 og Just Cause 4 introduserer Fortnite nå ekstremvær med jevne mellomrom (så da passer det godt at fysikken også har blitt bedre ved at for eksempel fallende trær påvirker ting rundt seg) slik at man muligens må endre taktikk eller bare flykte. Endring av taktikk vil nok også skje siden det er mulig å lage seg en leirplass hvor utstyr kan lagres mens man får tilbake helse.

Alt dette er egentlig bare toppen av kaken siden disse tingene skjer på et nytt kart fylt med nye områder som The Daily Bugle, The Seven-basen The Sanctuary og en drøss med andre steder.

Som vanlig betyr en ny sesong også et nytt Battle Pass, og du kan se noen av det som venter der i den nederste traileren.

