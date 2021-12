Se Fortnite bli snudd på hodet og The Rock redde dagen

HQ

Si hva du vil om gameplayet i Fortnite, men de aller fleste av oss kan være enige om at Epic Games vet hvordan man slager fantastiske eventer og tar full nytte av Unreal Engine. Forventningene var derfor store da selskapet endelig bekreftet at Fortnite Chapter 2 ville avsluttes denne helgen med en ny stor begivenhet. Personlig vil jeg si at de atter en gang overgikk seg selv.

For som videoen under viser bydde Fortnite Chapter 2 sin The End-event på både action, drama, humor, heftige spesialeffekter, Dwayne "The Rock" Johnson, et glimt av den nye øyen og mer. I skrivende stund holder utviklerne fortsatt på med vedlikehold, men vi trenger ikke å vente mye lengre for å se akkurat hvordan Chapter 3 blir.