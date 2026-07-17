Fortnite feirer sommeren med lettkledde DC-favoritter

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Fortnite har nylig begynt å lempe tydelig på reglene sine angående lettkledde figurer i spillet, etter utgivelsen av flere skins som tidligere ville vært utenkelig. Innholdet i den nyeste pakken, Hot Bat Summer, har imidlertid ført til at Epic fortsatt har satt en aldersgrense på 13 år (noe som betyr at den kun kan brukes i spillmoduser merket «Teen») for alle som ønsker å spille som en lettkledd Catwoman eller Harley Quinn.

Karakterene som er inkludert er Batman, Catwoman, Harley Quinn og Poison Ivy, komplett med et sommerinspirert arrangement. Ideen er å hjelpe Batman med å spore opp og fange skurkene for å tjene gratis belønninger, inkludert Batman Sprite.

Du kan se traileren for «Hot Bat Summer» nedenfor, og den er tilgjengelig i butikken frem til slutten av måneden.