Fortnite kommer tilbake til iOS-enheter senere i år

Nylig tapte skaperen av Fortnite Epic Games en stor rettssak mot Apple, og teknologigiganten krevde kort tid etter at Epic skulle betale tilbake 73 millioner dollar i saksomkostninger. Men selv om det virket som om det var nok til å sette en stopper for videre forsøk på å bringe Fortnite tilbake til App Store og iOS-enheter, vil en ny lov som er vedtatt av EU, endre dette fullstendig.

Loven Digital Markets Act (DMA) vil sikre regulering av digitale plattformtjenester i hele EU, noe som betyr at Apple ikke lenger kan blokkere Epic fra å drive en tredjepartsbutikk på sine enheter. Med dette i tankene har Epic allerede gått ut på X og avslørt at Fortnite senere i år vil komme tilbake til iOS i europeiske land (men ikke Storbritannia, siden landet ikke lenger er en del av EU).

Dette skjer etter at Apple nå også har endret holdning til spillstrømmetjenester og apper, noe som betyr at App Store nå tillater bruk av blant annet Xbox Cloud Gaming og Nvidia GeForce Now på iOS-systemer.

Det sier seg selv at det har vært noen gode dager for deg som spiller på iOS.