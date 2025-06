Fortnite live-arrangementet Death Star Sabotage finner sted på lørdag: det er kort, vær der i tide!

HQ

Fortnite fortsetter å omdefinere grensene for tradisjonelle videospill med live-arrangementene, og samler millioner av spillere samtidig for å oppleve noen spillhendelser i begrenset tid. Og den neste ble kunngjort på Summer Game Fest, relatert til Star Wars. Det heter Death Star Sabotage, og ærlig talt, hvis du skulle se noen klipp utenfor kontekst, ville du kanskje ikke skjønne at det er det samme spillet.

Hvis du vil oppleve Death Star Sabotage på Fortnite, kan du sjekke det ut lørdag 7. juni kl. 19:00 BST, 20:00 CEST. "Hopp inn og styr et X-wing- eller Imperial TIE-jagerfly mens du gjør deg klar til begivenheten begynner. Når nedtellingen når null, er du på vei til Death Star Sabotage!"

Vær forsiktig: Dette live-arrangementet vil være kort, kanskje en halvtime... Etter det vil sesongen ta slutt, og med den det meste av Star Ward-innholdet.