Fortnite Mesterskapsserien drar til Tyskland for første gang i mai

Vi vet endelig hvor den første internasjonale turneringen i Fortnite Champions Series-kalenderen for 2026-sesongen skal finne sted. Major 1 Summit-arrangementet er låst til datoene 30. og 31. mai, med Tyskland som vertsland og Düsseldorf som vertsby.

For første gang noensinne kommer FNCS til Tyskland for et massivt arrangement der 1 million dollar vil være på linjen. Totalt 100 spillere vil kvalifisere seg til arrangementet (50 duoer), med disse deltakende individene som blir bestemt gjennom kvalifiseringsarrangementer som kjører mellom 6. og 26. april.

Når det gjelder premiepottdelingen, vil vinneren dra hjem med $ 200,000 4,000, med hvert lag som mottar en pengepremie, til og med de som ender 46th-50th, med $ XNUMX XNUMX på vei inn på bankkontoene sine.

Selve vertsstedet for turneringen vil være PSD Bank Dome i byen, og hvis du vil delta personlig, er den gode nyheten at billettene begynner å bli solgt fra 2. mars.