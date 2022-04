Fortnite og Xbox samlet inn over 1,2 milliarder kroner til Ukraina

HQ

For to uker siden starter Epic Games og Microsoft en innsamlingsaksjon til veldedige organisasjoner som hjelper Ukraina i disse dager, og det ble raskt klart at de Fortnite-inntektene ville hjelpe voldsomt. Det tok bare en dag for det ekstremt populære spillet å fåt inn over 314 millioner kroner og en uke å passere 865 millioner kroner. Nå er sluttsummen klar.

Epic Games kan fortelle at de sammen med Xbox har samlet inn over 144 millioner amerikanske dollar i Fortnite disse to ukene innsamlingen har pågått. Dette tilsvarer omtrent 1,25 milliarder norske kroner. Jeg tar meg ikke engang bryet med å sammenligne den summen med noe for å fremheve hvor mye penger dette er siden de fleste forstårat dette er ufattelig mye. Forhåpentligvis vil dette gjøre millioner av liv langt bedre fremover.