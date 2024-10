Fortnite sin Halloween-oppdatering forsinket i siste øyeblikk

HQ

Fortnite-spillere har vært ivrige etter å prøve den nye Fortnitemares-oppdateringen som skulle starte i dag. Denne midtsesongoppdateringen vil gi nye kartendringer, et nytt LEGO Halloween-pass med belønninger og nye skinn basert på The Nightmare Before Christmas, Jigsaw, Leatherface ...

Utgivelsen har dessverre blitt forsinket rett før den skulle starte. Epic Games har bekreftet at serverne nå vil gå ned på lørdag klokka 8.

Etter en periode med nedetid vil serverne være oppe kort tid etter med den nye oppdateringen, som vil debutere nye og tilbakevendende skins med skrekktema i Item Shop de neste ukene.

Faktisk vil den nåværende kapittel 5 sesong 4 avsluttes 2. november, like etter Halloween, så du har bare noen få uker på deg til å øke Battle Pass og få alle belønningene. Etter det forventes det at en ny del av Fortnite OG vil følge: en kortere og nostalgisk sesong basert på en av de tidligste versjonene av Fortnite, før neste kapittel kommer ut på slutten av året.

Det kanskje mest etterlengtede samarbeidet for Halloween-arrangementet er det med Disney-skurkene Cruella de Vil, Hook og Maleficent, som vil markere første gang figurer fra Disneys animerte klassikere blir med i spillet og vil bli sett med våpen. Disney vil imidlertid aldri tillate at det skjer med Mikke Mus...