Fortnite skaper ekte filmhistorie med manglende Kill Bill-opptak som innleder Chapter 7

Fortnite har hatt utallige samarbeid underveis, men det har ikke vært noe som kan måle seg med det som ble avduket i går kveld på Vista Theatre i Los Angeles. Spillets kapittel sju, Pacific Break, starter 30. november, bare én dag etter den siste hendelsen i kapittel seks, som nesten er et Avengers: Endgame-øyeblikk i videospill, fullt av referanser og samarbeid. Men med fokus på fremtiden, vil Fortnites kommende kapittel 7 begynne med å gjøre noe uhørt: Å fullføre kanonen til en film som ble utgitt for nesten 25 år siden.

Vi snakker om det tapte kapittelet Yuki's Revenge fra Kill Bill, Quentin Tarantinos kultfilm. Dette kapittelet vil inneholde de kasserte opptakene fra filmen der søsteren til Gogo Yubari (den piskopatiske skolejenta med kjetting og ball som angriper Uma Thurman på restauranten), Yuki Yubari, reiser til USA for å ta hevn for Gogos død og slåss mot Black Mamba, en kamp som ender med at den mytiske Pussy Wagon-bilen ødelegges. Vi aner ikke hvordan dette vil utspille seg i spillet, men Quentin Tarantino har selv gitt sin velsignelse til at det skal skje.

I går ble det også avduket flere skins relatert til Tarantinos dobbeltfilm, som for eksempel Gogo selv, som bare vil være tilgjengelig ved å kjøpe billett til arrangementet fra USA.

Fortnite certainly fortsetter å bevise at det er i stand til å brette virkeligheten rundt seg selv, og det er ingen tvil om at mange filminteresserte som aldri har spilt spillet før, nå vil hoppe av bussen til The Island.