Fortnite-skaperen Tim Sweeney eier over 20 000 hektar skog i USA til bevaringsformål; altruisme eller skattestrategi?

En av hovedfunksjonene i Fortnite er å bygge. I årevis har spillere hugget ned trær for å få tak i trevirke og bygge ramper og plattformer i Epics anerkjente Battle Royale. Tim Sweeney, spillets skaper, gjør imidlertid praktisk talt det motsatte.

Tilsynelatende har Sweeney gradvis anskaffet grønne områder over hele USA i rundt 20 år og eier nå mer enn 20,000 hektar skog. Det mest oppsiktsvekkende er at han ikke spekulerer i eller bruker disse områdene til bygging, men at de regnes som naturreservater, ettersom ingen har tilgang til dem for å bygge på dem eller ødelegge økosystemet, og at han har brukt alle disse årene på å opprettholde områdets naturlige tilstand. En tidligere Epic-ansatt hos X gir oss litt mer informasjon om saken :

Selv om det slik sett ser ut til å være et eksempel på altruisme og omtanke for planeten vår, har mange fans skyndt seg å komme med teorier etter å ha hørt nyheten. Den mest utbredte teorien er at det å eie land av denne typen gjør at Sweeney kan betale mindre skatt ved å kunne dedikere en del av formuen sin til bevaring av dette naturområdet. Men uansett hva Fortnite -skaperen måtte mene, er det alltid bra at det finnes flere naturreservater og at vi slutter å mishandle planeten vår, om enn bare litt.

Vil du få dårlig samvittighet hver gang du hogger ned et tre på Fortnite?