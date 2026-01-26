Fortnite: Slik fullfører du Kennys kryptiske oppdrag

HQ

Fortnite har tilbudt forskjellige oppdrag som en del av samarbeidet med South Park i noen tid nå. Imidlertid har de nye oppdragene som Kenny tilbyr oss den særegenheten at de, akkurat som når karakteren snakker i serien han kommer fra, er uforståelige.

Langt fra å være et hinder for å fullføre South Park "minipasset", har vi gjort det beste vi kan med ordboken for å gi deg den "oversatte" versjonen av Kennys oppdrag i Fortnite.

Kennys oppdrag og "oversettelsen" av dem



Mph mpphmmph: Besøk Battlewood Boulevard om natten (1 gang)



Mmmmpmpmpppph mmhhm: Bli eliminert i spillet (1 gang)



Mph mpph mhppmmph: Ansett en spesialist (1 gang)



Mphmmph mhhmmph: Treff hodeskudd (10 ganger)



Mmmh mpphh mmmph: Reis i luften (200 meter)



Mph mpmphh mmmph: Respawn på noen måte (kan være kenny token eller bare en enkel gjenoppliving eller omstart) (3 ganger)



Mange av disse oppdragene fullføres utilsiktet i løpet av et spill, men har du fullført dem alle ennå?