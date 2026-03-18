Fortnite vender tilbake til Google Play allerede i morgen, 19. mars

Nylig ble den langvarige juridiske striden mellom Epic Games og Google avsluttet, med en rettsavgjørelse om at Googles Play Store-provisjon skulle reduseres fra 30% til 20%, en del av det Epic hadde brukt år på å kjempe for. Ettersom denne juridiske konflikten nå er avsluttet og Google har tillatt Epic Games å bringe Fortnite tilbake til butikken sin, lurer du kanskje på når nøyaktig denne debuten vil skje.

Det er bekreftet at Fortnite vil komme tilbake til Google Play så snart i morgen, 19. mars, rundt seks år etter at spillet opprinnelig ble fjernet fra butikkfronten. Så jepp, du vil kunne laste ned Fortnite på Android-enheter uten å måtte gå til tredjepartsbutikker og slikt.

Fangsten med Fortnite tilbake til Google Play er at dette effektivt betyr at Epic ikke kan føre krig med Google lenger, ettersom rettsavgjørelsen også uttalte at Epic ikke kan be om ytterligere endringer i Play Store eller dra Googles navn gjennom gjørmen offentlig. Effektivt ser det ut til at denne pågående kampen nå er over, og vi kan ganske enkelt gå tilbake til å glede oss over Battle Royale på en rekke mobile enheter enkelt.