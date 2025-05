Fortnite vender tilbake til iOS, via App Store i USA og Epic Games Store i Europa

HQ

Nylig rapporterte vi om nyheten om at Apple hadde bestemt seg for å blokkere Epic Games re-submission av Fortnite som et mobilspill, og stoppet spillet fra å være tilgjengelig for nedlasting på iOS-enheter over hele verden. På den tiden virket dette som enda en grunn for paret til å engasjere seg i rettssaker, men det ser ut til at Apple i det minste har gitt etter.

Epic nå bemerker at Fortnite nå er tilbake på iOS-enheter. For de i USA vil dette være via App Store, men for de av oss i Europa, vil du kunne få tak i spillet via Epic Games Store eller på AltStore.

Epic forklarer: "Fortnite er TILBAKE i App Store i USA på iPhones og iPads ... og på Epic Games Store og AltStore i EU! Det vil snart dukke opp i Søk!"

Spørsmålet er nå hvor lenge Fortnite vil være tilgjengelig på iOS-systemer...