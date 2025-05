Apple blokkerer Epic Games re-sending av Fortnite på iOS

HQ

Sagaen og konflikten mellom Apple og Epic Games fortsetter. Etter at Unreal Engine og Fortnite -produsenten gjorde det klart at Apple og Google hadde brutt Digital Markets Act i EU, og deretter kort tid etter at en amerikansk dommer avgjorde at Apple må slutte å håndheve sin høye provisjonsandel på kjøp gjennom tredjepartsbutikker og -plattformer, så det ut til at Epic var på vei fremover, og at Fortnite på iOS ville bli en allment tilgjengelig realitet igjen.

Eller kanskje ikke. Epic har gått ut på sosiale medier for å informere fansen om at den siste innsendingen av Fortnite til App Store i USA og Epic Games Store for iOS i EU har blitt blokkert, noe som betyr at Fortnite nå vil være utilgjengelig og frakoblet på iOS-systemer over hele verden inntil blokkeringen blir opphevet.

Epic forklarer: "Apple har blokkert Fortnite -innleveringen vår, slik at vi ikke kan lansere til US App Store eller Epic Games Store for iOS i EU. Nå vil Fortnite på iOS dessverre være offline over hele verden inntil Apple opphever blokkeringen."

Det er uklart hva som vil skje videre, men en rimelig antakelse er at en ny runde med rettssaker er på trappene.