Fortnite vil vise frem en "Star Wars Special Announcement" på lørdag

Det er snart tid for den lange påskehelgen, en lang pause som i år også tilfeldigvis sammenfaller med Star Wars Celebration 2025 -arrangementet som skjer i Japan. Vi vet allerede det meste av hva vi kan forvente oss av fankonvensjonen, men nå har enda et lite utstillingsvindu blitt avslørt, med denne mer allment tilgjengelig for fans å oppleve og glede seg over selv.

Disney samarbeider med Epic Games for å være vertskap for en Star Wars "Special Announcement" i Fortnite lørdag 19. april. Showet vil skje om kvelden i ET-tidssonen, noe som betyr at det sannsynligvis er en veldig reell sjanse for at det skjer om morgenen søndag 20. april for oss i Storbritannia og Europa.

Når det gjelder hva showet vil tilby, blir vi fortalt at det vil utforske "hva som kommer neste gang til Fortnite", noe som betyr at det virker sannsynlig at det vil presentere ny kosmetikk å kjøpe eller tjene, og kanskje til og med en ny begivenhet å glede seg over.

Kommer du til å sjekke ut denne Special Announcement?