Fortnite Vinnerne av Champions Series Worlds 2025 kåret etter en episk helg i Frankrike

HQ

I løpet av helgen var den store esports-turneringen unektelig avslutningen av 2025 Fortnite Champions Series. Den store finalen for Worlds fant sted, med handlingen som ble holdt i Frankrike og så 33 lag som kjempet om en del av en premiepott på 2 millioner dollar.

Etter en episk skifer av action er tre spillere blitt kronet til mestere, med disse tre individene Egor "SwizzY" Luciko, Aleksa "Queasy" Cvetkovic og Andrejs "Merstach" Piratovs.

De tre klarte å score 697 poeng i løpet av de 12 kampene, noe som plasserte dem komfortabelt foran laget på andreplass, som oppnådde 650 poeng. Dette resultatet betyr at laget reiser hjem med 450 000 dollar å fordele seg imellom, i tillegg til et trofé som de nå får i oppgave å forsvare i den kommende sesongen 2026.