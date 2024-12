Fortnite Wrapped lar deg følge med på statistikken din for 2024

HQ

Du tenker kanskje på Wrapped som noe som bare gjelder for musikkapper som Spotify, men hvis du vil følge med på statistikken din i spill, lar noen titler som Valorant og Fortnite deg se statistikken din for i år.

For å finne din Fortnite Wrapped, må du gå over til Fortnite.gg, et nettsted som lar deg stikke inn ditt Epic Games-brukernavn for å se hvor mange timer, seire og elimineringer du har fått. Selvfølgelig er det ikke alle som ønsker å være proff, men hvis du er opptatt av å finpusse ferdighetene dine, kan det være lurt å ha denne statistikken i bakhodet for 2025.

Du kan gå over for å få din Fortnite Wrapped her, og sørg for å fortelle oss hva poengene dine er.