Fortnites Futurama-crossover er her

I forbindelse med tilbakekomsten av Matt Groenings fantastiske tegnefilmserie Futurama (les vår anmeldelse her), annonserte Epic Games i går et crossover-samarbeid for det svært populære Battle Royale-spillet Fortnite. Og nå er det her!

Foruten sjarmerende tegnede skins av Philip J. Fry, Leela og Bender, nye hakker, paraplyer og emotes, inkludert Zoidbergs krabbegang, inkluderer samarbeidet også Bender s laserpistol. Denne kan enten finnes på tilfeldige steder på kartet eller kjøpes av Bender selv i havneområdet Mega City.

Se lanseringstraileren nedenfor, og ta også en titt på figurene og dansene.