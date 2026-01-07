Fortnites South Park crossover kommer på fredag

HQ

Med tanke på de mange, mange crossoverene og samarbeidene som har kommet i Fortnite gjennom årene, er det noe overraskende at South Park aldri har blitt omtalt. Dette vil imidlertid snart endre seg, ettersom en crossover lanseres senere denne uken.

Vi har ennå ikke konkrete detaljer og informasjon om hva vi kan forvente oss av dette samarbeidet, men et teaser-bilde fra Epic Games bekrefter når det vil lanseres. 9. januar 2026 er datoen vi uten tvil kan forvente å finne skins som bringer Stan, Kenny, Kyle, Cartman og sannsynligvis noen andre kjente ansikter til Battle Royale-tittelen.

Det er bare et par dager til lanseringen, så følg med for mer informasjon. Hva ønsker du å se fra South Parks debut på Fortnite?