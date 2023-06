Fortnite-teaser bekrefter at neste sesong avsløres på Summer Game Fest

HQ

Geoff Keighley har alltid hatt et godt forhold til Epic Games, noe som har ført til at flere Fornite-kunngjøringer har blitt gjort på showene hans. Torsdagens Summer Game Fest blir ikke et unntak.

Epic har nemlig gitt oss den første veldig korte teaser-traileren for den tredje sesongen av Fortnite Chapter 4, og bekrefter at vi får fullversjonen i Summer Game Fest-showet som starter klokken 21 den 8. juni. Teaseren i seg selv er imidlertid også ganske avslørende, ettersom den tilsynelatende bekrefter ryktene om at et jungelområde blir lagt til på kartet. Vi får se hvor stor og omfattende Wilds-sesongen blir om to dager.