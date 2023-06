Fortnite-trailer bekrefter jungel, ridbare dinosaurer og Transformers

HQ

Epic klarer sjelden å holde kommende Fortnite-sesonger hemmelig, og Chapter 4 sesong 3 var intet unntak.

For Fortnites nye filmatiske avsløringstrailer bekrefter at den tredje sesongen vil introdusere et nytt stort jungelområde på kartet der vi tilsynelatende kan skli på lianer, ridbare dinosaurer, Optimus Prime, nye våpen og til og med Slones retur. Vi får se hvordan alt dette fungerer og ser ut i selve spillet når gameplaytraileren kommer om et par timer i skrivende stund. Deretter får vi hoppe inn og sjekke det ut selv.