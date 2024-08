Forvandle Starfield sin buggy til en månerover fra NASA

HQ

Tirsdag kveld startet Gamescom med det livestreamede arrangementet Opening Night Live. En av de mange overraskelsene vi fikk se, var at Bethesda ikke bare annonserte, men også lanserte en gratis buggy til Starfield som gjør det mye morsommere å utforske store landområder.

Og det tok ikke lang tid før modderne fikk tak i det. Som Rebs Gaming bemerker, er det allerede flere alternativer til REV-8 buggy. Via Nexus Mods kan du nå laste ned det du trenger for å gjøre REV-8 om til for eksempel NASAs Lunar Rover eller en klassisk blå jeep.

Vi antar at flere alternativer vil bli lagt til i løpet av de kommende dagene, og etter å ha testet kan vi si at det er rett og slett merkelig at dette nydelige kjøretøyet ikke var med fra starten, fordi det øker mulighetene, tempoet og variasjonen så mye.

Har du spilt Starfield selv og kjørt rundt i REV-8 ennå?