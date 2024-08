Starfield: Shattered Space har fått utgivelsesdato

HQ

Starfield fortsetter å utvides med nytt materiale, og allerede i kveld kan de som er ivrige etter å suse rundt i et nytt kjøretøy i Bethesdas romrollespill gjøre det via en ny oppdatering. REV-8 er en ny buggy-bil som kan kjøres rundt på spillets mange forskjellige planeter, og i tillegg til fire solide hjul er maskinen utstyrt med boost-raketter som gjør det mulig å sveve fremover når tyngdekraften vil trekke deg ned.

Den aktuelle oppdateringen er gratis for alle å laste ned, og på slutten av traileren (som du kan se nedenfor) får vi også se noen sekunder fra den kommende utvidelsen kalt Shattered Space. Vi har tidligere ikke hatt noen utgivelsesdato å gå etter for det aktuelle tillegget, men nå vet vi at det vil bli utgitt 30. september.