Forvent å se Capcom-spill på Esports World Cup i årene som kommer

Hvis du trengte bekreftelse på at Esports World Cup ikke bare vil være tilbake i sommer, men også de neste årene også, har vi nettopp fått akkurat det. Esports World Cup Foundation har signert en partnerskapsavtale med Capcom som innebærer at den japanske videospillgigantens spill og profesjonelle kretser vil bli inkludert og vist på den saudiarabiske festivalen i minst de neste tre årene.

Avtalen vil se Street Fighter pro-divisjonene, Capcom Pro Tour og Street Fighter League, begge blir innebygd i Esports World Cup, og til og med gå så langt som å inkludere spillergrensesnitt i spillet for å forbedre EWC-dekningen av kretsen.

Shuhei Matsumoto, produsent for Street Fighter 6, uttalte følgende om denne avtalen: "Gjennom Capcom Pro Tour og Capcom Cup har Street Fighter vært en hjørnestein på e-sportsscenen de siste ti årene, kjent for sin fartsfylte action, dramatiske comebacks og avgjørende øyeblikk som gjør det til et av de mest spennende spillene å spille og se på. Vårt partnerskap med Esports World Cup fremmer et enda dypere engasjement mellom våre spillere, fans og publikum over hele verden. Og dette er bare begynnelsen - sammen med EWC vil vi fortsette å vokse og innovere, og inspirere neste generasjon spillere."

Det er ikke nevnt noe om hvorvidt andre Capcom-spill vil bli lagt til EWCs portefølje i fremtiden.