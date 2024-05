Forvent at Remedy dukker opp på Summer Game Fest

HQ

Siden E3-messen er avlyst, sannsynligvis for godt, er det Summer Game Fest som kommer nærmest som en slags erstatning. Årets utgave starter 7. juni, når 55+ selskaper står klare til å vise frem hva de har å tilføre vår favoritthobby.

Et av disse selskapene er imidlertid ikke Remedy, utvikleren som skjemte oss bort i fjor høst med mesterverket Alan Wake 2. Det var i hvert fall det vi trodde etter at produsenten og verten for arrangementet, Geoff Keighly, la ut et bilde på X med alle selskapene der Remedy manglet. Men han skrev at det er "mer å bli kunngjort".

Og i løpet av helgen siterte Alan Wake 2 -skaperen Sam Lake plutselig et av Keighlys innlegg med en kryptisk emoji - så vi kan trygt anta at det finske kraftsenteret vil være på Summer Game Fest.

En rimelig gjetning er at vi får se mer av den kommende DLC-en til Alan Wake 2, men det er også en sjanse for at vi får se noe annet de har på gang, ikke minst nyinnspillinger av de to første Max Payne-spillene.