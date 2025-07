Forvent en "massiv" Call of Duty: Black Ops 7 -avsløring på Gamescom

HQ

Det er fortsatt over en måned til Gamescom Opening Night Live, men bitene begynner å falle på plass for å vise oss hva slags presentasjon vi kommer til å få. Nylig avslørte showets programleder Geoff Keighley at en blockbuster-tittel vil sparke i gang ONL.

"Call of Duty: Black Ops 7 verdensomspennende avsløring på Opening Night Live starter @gamescom på en massiv måte," skrev Keighley på Twitter / X. Han delte ikke flere detaljer, men vi kan forestille oss at vi vil se en slags spillavsløring og kanskje også en utgivelsesdato.

Vi kan forvente at Call of Duty: Black Ops 7 bare vil være ett av mange spill som vises frem på Gamescom Opening Night Live. Gamescoms kickoff begynner den 19. august, og strømmes direkte fra kl. 20:00 CEST/19:00 BST.